Eksik gramajlı ekmek satanlara ceza yağdı

Zabıta ekipleri, ekmek fırınları ve unlu mamûller satan marketleri denetledi. 17 iş yerine farklı sebeplerle cezaî müeyyide uygulandı. Ekipler, iş yeri açma ve çalışma belgesi, fiyat tarifesi, genel temizlik hususları, personel temizliği, uyarıcı levhalar, yaya yolu işgâli, gramaj, ruhsata aykırı faaliyette bulunup bulunulmadığı ve covid-19 tedbirlerine uyulması gibi konularla kontroller yaptı. Yapılan denetimlerde sonucu kurallara uymadığı tespit edilen iş yeri sahipleri hakkında zabıt tutuldu. Toplam 7 iş yerine ruhsata aykırı faaliyet, 1 iş yerine genel temizlik ve 9 iş yerine eksik gramajdan cezaî müeyyide uygulandı. Eksik gramajlı ekmekler zabıta ekiplerince müsadere edildi.