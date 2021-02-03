El emeği ürünler kazanca dönüşüyor

İnegöl Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (İNESMEK) bünyesinde, bu el emeği göz nuru ürünlerin satılarak kazanç elde edilmesine imkân sağlanıyor. İNESMEK Butik hizmet vermeye başladı. Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezi'nin giriş kısmında hazırlanan ve adeta modern bir mağaza havasında olan İNESMEK Butik, emeğin sanata dönüştüğü yerde şimdi de bu el emeği göz nuru ürünlerin kazanca dönüşmesini sağlayacak.

Ayrıca e-ticaret üzerinden satışın da yapılacak İNESMEK Butik hakkında açıklama yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl Belediyesi'nin her alanıyla yenilendiğini ve güncellendiğini ifade etti. Daha önce Hanımlar El Emeği Çarşısı adıyla benzer bir uygulamanın yapıldığını kaydeden Taban, “Bizler bu uygulamayı güncelleyerek daha modern, günümüz şartlarında online ticareti de sisteme dâhil ederek bir mağaza havasında sürdürmek istedik. Burada İNESMEK Butik adı altında Beşinci Mevsim Kültür Merkezimizin giriş kısmında güzel bir mağaza hazırladık. İNESMEK Butik mağazamızı açmamızın başlıca sebebi, bayanların hobi olarak yaptıkları işlerle aile bütçelerine katkı sağlamalarına yardımcı olmak. Bayanlarımıza istihdam oluşturmak, emeklerinin ve hayallerinin hayat bulmasını sağlamak. El işlerini ekonomik bir kaynağa dönüştürmek isteyen hanımların emeklerini değerlendirmelerine yön vermeye çalışıyoruz burada. İNESMEK Butik mağazamıza isteyen tüm bayanlar el emeği olmak şartıyla evlerinde ürettikleri ürünleri getirerek mağazamızda satılmasını sağlayabilir. Ayrıca alınan ürünler e-ticaret sistemimiz üzerinden de satışa sunulacak” dedi.