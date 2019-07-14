İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

El feneriyle eve girip suçüstü yakalanan hırsızlar tutuklandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde evde el feneriyle birilerinin dolaştığı ihbarını alan polis ekipleri, 2 şüpheliyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde evde el feneriyle birilerinin dolaştığı ihbarını alan polis ekipleri, 2 şüpheliyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen iki şahıs da tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Olay, dün gece Yenice Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Demirsoy Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmanın zemin katında kimsenin bulunmadığı sırada 2 hırsız girdi. Mahalle sakinlerinin dairenin içerisinde el fenerleriyle birilerinin dolaştığını fark edilince durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri apartmanın etrafını sararken, hırsızları yakalamak için arama başlattı. Yapılan aramada C.Y. ve F.Y. isimli 2 hırsız kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere 2 şüpheli karakola götürülürken, hırsızlık olayının yaşandığı ikamette incelemeler yapılarak parmak izi çalışması yapıldı. Polis ekipleri şahısların üzerinde yaptıkları aramada her hangi bir suç unsuruna rastlamadı. Ekipler çevrede yaptıkları araştırmada iki hırsızın evde çaldıkları ziynet eşyalarını apartmanın arkasına attıklarını fark ettiler. Toplanan altınlar incelemelerin ardından sahiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan iki şahıs adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen C.Y. ve F.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.