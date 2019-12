El i??iliyle ?ocuk mobilyas? ?retip d?nyaya sat?yor

Bursa'da 3 ku?akd?r ticari faliyetlerini s?rd?ren firma, ?ocuk sa?l???n? d???nerek ?retti?i ?r?nleri d?nyan?n farkl? ?lkelerine sat?yor.

?ncelik olarak ?ocuk sa?l???n? d???nen Moremo Mobilya'n?n el i??ili?iyle ?retti?i ?r?nler d?nyan?n farkl? ?lkelerindeki ?ocuklar?n odalar?nda kullan?l?yor. Avrupa ?lkelerinde Bursa'da ?retilen ?ocuk mobilyalar? b?y?k ra?bet g?r?yor. Mobilyac? bir ailenin ???nc? ku?ak ferdi olarak i?i devralan Yusuf Katana, "?ocuk sa?l???na ?nem vererek, el i??ili?iyle mobilyalar ?retiyoruz. Elde ?retilen mobilyalarda kullan?lan ?r?nler kesinlikle ?ocuk sa?l???na zarar veren malzemelerden se?ilmiyor. Sa?l?kl? malzelerden yap?l?yor. Mobilyalar? almak isteyen vatanda?lar?n 2 ay ?nceden sipari? vermesi gerekiyor" dedi.

Katana'n?n ?retti?i do?al ?ocuk mobilyalar? Avrupa'da kat?ld??? fuarda o kadar be?enildi ki, 9 ay ?nce Hollanda'ya ma?aza a?arak Bursa'da ?retti?i ?ocuk mobilyalar?n? satmaya ba?lad?. Ayr?ca d?nyan?n farkl? ?lkelerinden gelen sipari?leri de m??terilerine ula?t?r?yor. Bursa'da ?retilen mobilyalar?n y?zde 23'? yurt d???na ihra? oluyor.

Ba?ar? hikayesini anlatan Yusuf Katana, "Bursa'da 1950 y?l?nda kurulan bir firman?n ???nc? ku?ak temsilcisiyim. Son 12 y?ld?r sadece bebek ve ?ocuklar?m?z i?in mobilya ?retmeye ba?lad?k. ?r?nlerimizin tamam?n? el i??ili?iyle ?retiyoruz. ?ncelikle sa?l??? ?n planda tutmaya ?al???yoruz. Tamamen sertifikal? ?r?nler. Boya ve MDFkullan?yoruz. Bu hususta Avrupa standartlar? neleri gerektiriyorsa hepsini uygulamaya ?al???yoruz. ?ocuk mobilyas? ?retmek ?ok g?zel ve keyifli bir i?, ama belli bir sorumluluk da y?kl?yor. ?ocuklar?n sadece gece yataca?? ve vakit ge?irece?i yerler olman?n yan?nda, onlar?n b?t?n sosyal alanlar? odalar?. Biz odalar?n? onlar i?in e?lenceli hale getirmeye ?al???yoruz. Son zamanlarda ?retti?imiz ?r?nleri yurt d???na yollama ?abas?nday?z. Almanya'da fuara kat?ld?k ve ?r?nlerimiz fuarda ?ok be?enildi. Biz de Hollanda'da ilk yurt d??? ma?azam?z? a?t?k. ?r?nlerimizi farkl? ?lkelere de g?nderiyoruz. D?nyan?n bir ?ok ?lkesinde g?r??melerimiz g?r?yor. ?u an ?retti?imiz ?r?nlerin y?zde 23'?n? yurt d???na g?nderiyoruz. ?n?m?zdeki y?l ?retti?imiz ?r?nlerin y?zde 40'?n? yurt d???na ihra? etmeyi d???n?yoruz. ?r?nlerimizi el i??ili?iyle ?retti?imiz i?in bizden mobilya alacak olanlar 2 ay s?ra bekliyorlar" dedi.