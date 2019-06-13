El sanatları OSMEK ile hayat buldu

Vatandaşların mesleki ve sosyal gelişimine katkı sağlamak amacıyla her yıl ücretsiz olarak düzenlenen OSMEK kurslarına katılan kursiyerler, 2018-2019 eğitim dönemini başarıyla tamamladı. Yaklaşık 8 ay süresince yapmış oldukları birbirinden güzel el emeği eserleri sergileme fırsatı bulan kursiyerler, sertifikalarını almanın mutluluğunu yaşadı.

Soğanlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen sertifika töreninde konuşan kurs eğitmeni Selma Endar, “Unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının yaşatılması ve gelecek kuşaklara taşınmasına büyük önem veriyoruz. Her yaştan insanın faydalandığı kursumuzda öğrencilerimiz bir yandan yeteneklerini geliştirip meslek sahibi olurken, diğer taraftan gelir sahibi olarak ekonomik ve sosyal hayata katkı sunuyorlar. Şimdi bizim hasat zamanımız. Yıl boyu verdiğimiz emeklerin meyvelerini topluyoruz. Bize bu yolda destek veren Belediye Başkanımız Mustafa Dündar'a şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Sertifikasını alan kursiyerlerden 70 yaşındaki Nihal İnal ise, “Kursumuz bizler için adeta terapi niteliği taşıyor. Ortamımız gerçekten çok güzel ve kendini yetiştirmek isteyen herkes için imkanlar sunuluyor. İnşallah önümüzdeki dönemde kurslardan faydalanmaya devam edeceğim. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.