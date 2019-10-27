El sanatları şenliği

Bursa'da gerçekleştirilen ‘öğrenme şenliği', renkli görüntülere imza atarken, BUSMEK standında da ipek kozasından nihai ürüne kadar olan dönüşüm süreci hakkında bilgiler verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından farklı öğrenim ve yaş seviyesindeki bireylerin istihdam edilebilirliklerini ve sosyokültürel gelişimlerini artırmak amacıyla düzenlediği ‘öğrenme şenliği', Bursa'da gerçekleştirildi. Bursa Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen şenlikte, Halk Eğitim merkezleri ve Olgunlaşma Enstitüsü kursiyerleri tarafından hazırlanan el emeği göz nuru ürünler sergilendi. Bursa Vali Yardımcısı Abidin Ünsal, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Bilici, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Temsilcisi Ayhan Albay ile Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Süleyman Çelik, Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen şenliğe katıldı. Mehter takımının konseriyle başlayan şenlikte Halk Eğitim Merkezleri ve Olgunlaşma Enstitüsü kursiyerleri tarafından hazırlanan ürünler izlenime sunuldu. Kursiyerlerin özenle hazırladıkları çalışmalardan oluşan stantlar, sanatseverlerden yoğun ilgi gördü. BUSMEK standında da ipek kozasından nihai ürüne kadar olan dönüşüm süreci hakkında bilgiler verildi. Stantları ilgiyle gezen protokol, çalışmaları inceleyerek ürünler hakkında bilgi aldı.

MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Temsilcisi Ayhan Albay, hayat boyu öğrenme programı ile öğrenen Türkiye hedefinde önemli bir dönüşüm sağlandığını belirtti. İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Bilici ise, öğrenmenin hayat boyu devam eden bir süreç olduğunu belirterek, öğrenme şenliklerinin bu konuda farkındalık sağladığına değindi. ‘Her yer okul, her yerde yaşam boyu eğitim' fikriyle çalışmaların sürdürüldüğünü kaydeden Bilici, Bursa'nın, öğrenen kent olma yolunda önemli mesafe kat ettiğini vurguladı.