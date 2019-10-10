El yıkamak hastalıklardan koruyor

Dr. Reşit Mıstık el hijyeni ile ilgili bilgi verdi.

Prof. Reşit Mıstık, yaptığı açıklamada, “Çevremiz ve vücudumuz büyük bir mikroorganizma florası ile çevrilidir. Bunlarla temas kaçınılmazdır. Bu temas daha çok eller aracılığı ile olur. Çevremizdeki her yere ve her şeye dokunan ve dokunulduktan sonra farkında olmadan veya istemeyerek yüzümüze-gözümüze ve yemek aracılığı ile indirekt olarak ağız ile temas eden bu uzuvlarımız birçok hastalık etkenini de taşır. Bu nedenle ellerimiz en fazla mikroorganizma barındırabilen uzuvlarımızdır. Bu da sağlık için el hijyenini çok önemli kılar. Ellerin su, sabun veya antiseptik içeren sabun veya sadece antiseptik solüsyonlarla usulüne uygun olarak yıkanması veya ovalanması el hijyeni olarak ifade edilir. Yerine göre el hiyen tipleri vardır. Birincisi sosyal el yıkama: bu yıkama ile ellerin 10-15 saniye süre ile el hijyenine tâbi olması olarak ifade edilir. Ev ve sosyal alanlarda yapılmalıdır. İkincisi hijyenik el yıkama: Antimikrobiyal sabunlarla veya kendiliğinden kuruyan alkol bazlı antiseptikler kullanılarak uygulanır. Temas süresi en az 30 saniye. olmalıdır. Hasta bakımında ve hastanelerde uygulanır. Cerrahi el yıkama: cerrahların girişim öncesi özel olarak fırçanın da kullanıldığı uzun süreli bir yıkamadır” dedi.

Reşit Mıstık, “Ellerle taşınan mikroorganizmalar içinde hastalık yapanları da vardır. Ellerle taşınan ve sindirim sistemine yerleşip hastalık yapan tifo, dizanteri gibi birçok faktörün yanında solunum sekresyonlarından (aksırma, öksürme ile çevrede bulunabilen) ele bulaşan virüslerin (nezle, grip gibi daha birçoğu ) ellerin yüze-ağıza-buruna-göze götürülmesiyle bulaşabilirler. burada önemli bir konu da nezle virüsünün bilinenin aksine kişilere yüzde 50 oranında ellerle bulaştığıdır. Peki biz el yıkama işlemini gerektiği gibi yapıyor muyuz? El yıkamanın gerektirdiği hallerde el yıkama uyumu kadınlarda yüzde 52, erkeklerde yüzde 48 iken, çocuklarda yüzde 20'lere kadar düşebilmekte ve genç erişkinlerde ise bu oran yüzde 30'larda bulunmuştur. Ellerin taşıdığı hastalık yapan mikroorganizmaları uzaklaştırmak için gereken hallerde ellerin yıkanması /el hijyeni uygulaması şarttır” diye konuştu.