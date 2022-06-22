Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir inşaatta elektrik akımına kapılan işçi yaralandı.

Olay, Ertuğrulgazi Mahallesi'nde yapımı devam eden inşaatta meydana geldi. Elektrik hattı bağlantısı yapan elektrik Teknisyeni Abdülsamet Ç. (22), çalıştığı sırada akıma kapıldı. Arkadaşlarının kurtardığı işçi, olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.