Elektrik kesintilerine hızlı çözüm üreten sistem

Bu sayede elektrik kesintileri 5-10 saniye içerisinde giderilirken, kesinti süreleri azalarak müşteri memnuniyetinin artması sağlanıyor.

Bursa başta olmak üzere Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da toplamda 4 şehirde 5 milyonun üzerinde kişiye hizmet veren UEDAŞ, müşteri memnuniyetine yönelik yatırımlarını artırarak devam ediyor. Elektrik kesinti sürelerini en aza indirme amacıyla sürdürülen çalışmalar kapsamında geliştirilen SCADA sistemi, elektrik kesintilerine uzaktan anında müdahale edilip, arızaların kontrol edilmesini sağlıyor. UEDAŞ aboneleri, sistem sayesinde kesinti sürelerinin kısa sürede çözülmesi sayesinde mağduriyet yaşamıyor. SCADA sistemine yapılan yatırımlar sayesinde oluşan arızaların yüzde 37'sinin uzaktan çözüldüğünü belirten UEDAŞ Genel Müdürü Gökay Fatih Danacı,“2018 yılına göre, 2019 yılı sonu toplam kesinti adedi yüzde 24, toplam kesinti süresi ise yüzde 41 azaldı. Şebekede oluşan arıza adedi yüzde 24 azalarak, her üç arızadan biri çözüme ulaşmış oldu. Bununla birlikte UEDAŞ'ın çağrı merkezi 186'ya gelen çağrı sayısı da yüzde 16 azaldı” dedi.

SCADA'ya 40 milyon liralık yatırım

UEDAŞ Entegre Bilişim Sistemleri Projesi kapsamında 2016 itibariyle SCADA projesinin birinci fazı ile Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da kritik noktalarda yer alan 290 dağıtım merkezi devreye alındı. SCADA Yaygınlaştırma Projesi kapsamında 2019 itibariyle gelinen noktada devreye alınmış olan istasyon sayısı 413'e ulaştı.

Danacı, “OG (orta gerilim) dağıtım merkezleri dikkate alındığında, şebekenin yüzde 48'i SCADA'ya alındı ve dağıtılan enerjinin tamamı uzaktan kontrol edilebilir hale geldi. Bu yatırımımızla hizmet bölgesi iller kapsamında SCADA sisteminden sorumlu bir yönetici, iki mühendis, beş operatör ve on b eş teknik saha personeli olmak üzere toplamda yirmi üçpersonel istihdam ettik. Tüm ölçüm, izleme ve kumanda faaliyetlerini 24 saat kesintisiz izlemeye ve arızalara uzaktan müdahaleye imkan sağlayan ve 40 milyon TL yatırım yapılması planlanan sistemde 500 istasyon sayısına ulaşmayı hedefliyoruz” diye konuştu.