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Elektrik panosu az daha iş yerini yakacaktı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kısa devre yapan elektrik panosu az daha iş yerini yakacaktı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kısa devre yapan elektrik panosu az daha iş yerini yakacaktı.


Edinilen bilgiye göre, Mahmudiye Mahallesi 1. Tabakhane Sokak'ta kaynak atölyesinden duman çıktığını fark eden vatandaşlar iş yeri sahibine haber verdi. Kısa devre yaparak yanmaya başlayan elektrik panosu ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sebebiyle iş yerindeki bazı makinelerin zarar gördüğü öğrenildi.

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