Elektrikli battaniyeden çıkan yangın paniğe neden oldu

Bursa'nın İznik ilçesinde elektrikli battaniyeden yangın çıktı. Paniğe neden olan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Olay, Bursa'nın İznik ilçesinde saat 23.00 sularında çıkmaz sokakta meydana geldi. İddialara göre elektrikli battaniyeden çıkan yangın kısa sürede fark edilip durum yetkililere bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen İtfaiyenin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınırken, mahalleli ise korku dolu anlar yaşadı.