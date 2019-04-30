Elektrikli bisikletle kırmızı ışıkta geçti, biri bebek 4 kişi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kırmızı ışıkta geçen şarjlı bisiklet motosiklet ile çarptı. Kazada biri bebek 4 kişi yaralandı.

Kaza Milli İrade Meydanı'nda meydana geldi. Neccar A, elektrikli bisikletiyle kırmızı ışığa aldırış etmeden yoluna devam etti. Bu sırada Ahmet Akyollu Caddesi'nden gelen Bilal Ç. idaresindeki 16 Y 7530 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle şarjlı bisiklet ve motosiklet sürücüsü yere düştü.

Kazada Neccar A, eşi Abir El ve bebekleri ile motosiklet sürücüsü Bilal Ç. yaralandı. Motosiklet sürücüsü özel bir araçla hastaneye götürülürken, diğer 3 yaralı ise ambulans gelene kadar polis arabasına alındı. Bir kadın kucağına alarak polis arabasında ağlayan bebeği susturdu. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.