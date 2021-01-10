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Elektrikli ısıtıcı barakayı küle döndürdü

Orhangazi’de Süpürgelik bölgesinde bir hayvan çiftliğinde bulunan barakada unutulan elektrikli ısıtıcı yangına neden oldu.

Orhangazi'de Süpürgelik bölgesinde bir hayvan çiftliğinde bulunan barakada unutulan elektrikli ısıtıcı yangına neden oldu. Alevlerin yükseldiği baraka itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, baraka küle döndü.


Yangın Süpürgelik mevkiinde bulunan Kadir Ulutaş'a ait hayvan çiftliğindeki bir barakada meydana geldi. Alınan bilgilere göre, barakada prize takılı bulunan elektrikli ısıtıcıdan kaynaklanan yangın bir anda barakayı sardı. Çevredeki vatandaşların fark etmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede baraka yangınına müdahale eden itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangın nedeniyle baraka küle dönerken, polis ve itfaiye ekipleri yangın ile ilgili soruşturma başlattı.

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