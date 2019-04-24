Elfi Gayrimenkul üst üste 3. kez Türkiye şampiyonu

Gayrimenkul sektörünün güvenilir markası Realty World'ün, Türkiye genelinde faaliyet gösteren 130 emlak ofisinin katıldığı ödül törenine, 13 ödül ile Elfi Gayrimenkul damga vurdu. Elfi Gayrimenkul, 2016 ve 2017'den sonra 3. yılında da Türkiye şampiyonluğunu kazandı.

Kıbrıs Kaya Artemis Oteli'de düzenlenen ödül gecesinde, 2018 Marmara Bölgesi Ciro birinciliği ve Türkiye Şampiyonluğu ödüllerini kazanan Elfi Gayrimenkul Bursa ofisi ile birlikte, Elfi'nin Balıkesir Karesi ilçesinde faaliyet gösteren 2. şubesi de Marmara Bölgesi Ciro 3'üncülüğüyle birlikte büyük başarı gösterip Türkiye 3'üncülük ödülünü kazanmayı başardı. Elfi Gayrimenkul gecede, Türkiye Ofis 1'inciliği, Marmara Bölgesi Ofis 1'inciliği Doğan Sarı ile Türkiye Danışman 3'üncülüğü, Murat Ayaz ile Türkiye Danışman 4'üncülüğü, Kübra Kılıç ile Türkiye Danışman 7'inciliği, Marmara Bölgesi Danışman 2'inciliği, Marmara Bölgesi Danışman 3'üncülüğü ödüllerinin yanında en iyi sosyal medya tanıtımı ve Türkiye geneli en çok portföyü olan ofisler ödüllerinin de sahibi oldu. Balıkesir Elfi Gayrimenkul de, Türkiye geneli ofisler arasında Türkiye ofis 3'üncülüğü, Marmara Bölgesi 3'üncülüğü, Cihan Koçer ile Türkiye Danışman 5'inciliği ile 2. yılında da önemli başarılara imza attı. Oylum Talu'nun sunuculunu yaptığı ve Fatih Ürek'in sahne aldığı gecede, Elfi Gayrimenkul Broker'ı Özkan Aydemir, Türkiye şampiyonluk kupasını Realty World Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Tuna'dan, Türkiye ciro 3'üncülük kupasını da Realty World Türkiye Genel Müdürü Sinan Şerifoğlu'nun elinden aldı.

İzmir ofisinin hazırlıkları devam ediyor

Elfi Gayrimenkul Brokeri Özkan Aydemir, kupaların gerçek sahiplerinin ekip arkadaşları olduğunu belirterek, amaçlarının tüm ekibi bir arada tutmak ve onların daha da başarılı olmasını sağlamak olduğunu söyledi. 2020'de daha büyük başarılara imza atmak için çalışmalarına devam ettiklerini açıklayan Aydemir, “Sektörün toparlanmaya çalıştığı bu dönemde İzmir Elfi Gayrimenkul'ün hazırlıklarını hızlandırmak istiyoruz. Geride kalan 6 yılda çok dikkatli, eğitimlerle ve araştırmalar sonucunda son 3 yılın Türkiye şampiyonluğunu kazanan ekibimle gurur duyuyorum. Bu başarılarda ailelerimizin de desteklerini göz ardı edemeyiz” diye konuştu.