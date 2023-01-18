Elif Buse Doğan'la müzik dolu gece

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konsere, Bursalı müzikseverler yoğun ilgi gösterdi. İlk bölümde 90'ların sevilen pop şarkılarıyla performansını sergileyen Ezgi Çakmak'ın ardından konserin ikinci yarısında sahne alan Elif Buse Doğan, ‘Ah Yalan Dünya', ‘Samsak Döveci' ve ‘Fesuphanallah' gibi sevilen şarkıları seslendirdi.

Gecenin sonunda Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fethi Yıldız, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Fuat Alparslan ve Orkestra Şube Müdürü Muhterem Çevik, konuk sanatçılar Ezgi Çakmak ile Elif Buse Doğan'a çiçek ve plaket takdim etti.