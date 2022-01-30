İhlas Haber Ajansı

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Elini kolunu sallayarak bisikleti çaldı, o anlar kameralara yansıdı

Bursa’da bir şahıs, elini kolunu sallayarak rahat tavırlarla kaldırım üzerinde park halinde bulunan bisikleti çalarak kayıplara karıştı.

Bursa'da bir şahıs, elini kolunu sallayarak rahat tavırlarla kaldırım üzerinde park halinde bulunan bisikleti çalarak kayıplara karıştı.


Olay, Kestel ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şüpheli kaldırım üzerinde park halinde duran bisikleti gözüne kestirdi. En uygun zamanı kollayan şüpheli, elini kolunu sallayarak bisikleti çalıp kayıplara karıştı. Bu anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

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