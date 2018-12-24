Elinize iyi bakın

Dr. Tevfik Öncan, el yaralanmalarının âcil servise başvuran travmaların başında geldiğine dikkat çekti.

Özel Hayat Hastanesi'nden Ortopedi Uzmanı Op. Dr. Tevfik Öncan, el yaralanmaları hakkında uyarılarda bulundu. Elin kompleks ve fonksiyonel birim olduğunu belirten Op. Dr. Tevfik Öncan, bir bağ ya da tendonun yaralanması ya da çok küçük bir yaralanmadan sonra bile fonksiyonel kayıpla sonuçlanacak hasarların meydana gelebileceğine, bu sebeple eldeki yaralanmanın boyutundan daha çok hangi yapıları etkilediğinin önemli olduğuna işaret etti.

El yaralanmalarının âcil servise başvuran travmaların başında geldiğini belirten Tevfik Öncan, “En çok kullanılan organımız olduğu için en çok yaralanan organımız da ellerimizdir. Elin çarpma, vurma, ezilme, kesik, sıyrık gibi yaralanmaları hayatı boyunca bütün insanların yaşadığı bir tecrübedir. İş kazasına bağlı olarak oluşabileceği gibi ev kazası veya günlük hayatta elin kullanımına bağlı kazalar oluşarak da âcil servise başvurular gerçekleşebilir. Basit pansuman gerektirebilen yaralanmalar olabileceği gibi deformite, fonksiyon ve uzuv kaybı ile sonuçlanabilecek yaralanmalar da görülebilmektedir. Bu yaralanmalar nâdiren hayatı tehdit eder, ancak bir sakatlıkla sonuçlanıp maddî kayıplara sebebiyet verebilir” diye konuştu.

El yaralanmalarının, genellikle el cerâahisinde tecrübeli bir cerrah tarafınca değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Dr. Tevfik Öncan, “Açık yara geçici olarak kapatılır ve dolaşım sorunu yoksa 36 saat içinde cerrâhi tedâvi planlanabilir. Dolaşım problemi varsa durum daha âcildir ve bir an önce ameliyat planlanır. El cerrâhisi ameliyatları genellikle ameliyathane şartlarında ve kol uyuşturularak veya anestezi altında yapılır” ifadelerini kullandı.