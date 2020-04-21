Eliyle kediye su verdi

Bursa'nın İnegöl İlçesinde bir genç gezdiği sırada çeşmenin başında bekleyen kediye eliyle su verdi. O anlar ise kameraya yansıdı.

Olay İnegöl AVM karşısında bulunan çeşmede meydana geldi. Gece yarısı sokakta yürüyen Züriye Altan, çeşmenin başında bekleyen bir kediyi fark etti. Genç kız, susadığını fark ettiği kedinin yanına gelerek musluğu açıp avucuna su doldurdu. Önce genç kızla bir süre oyun oynayan kendi daha sonra suyu içti. O anlar ise kameraya yansıdı.

Kendisinin de bir kedisi olduğunu belirten Züriye Altan, "Çeşmenin yanında kediyi görünce su içirmek aklıma geldi. Ben de susamış olabileceğini düşünerek musluğu açtım. Kana kana suyu içti" dedi.