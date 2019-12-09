Elleri olmadan 2 kez dünya şampiyonu oldu, şimdi şampiyonlar yetiştiriyor

2009 yılında Bakü'de düzenlenen Dünya Engelliler Taekwondo Şampiyonası'nda dünya şampiyonu olan Bayram Kayan, şimdi açtığı okulda geleceğin şampiyonlarını yetiştiriyor. 11 aylıkken ellerini kaybetmesine rağmen hayata küsmeyen Kayan, iki kez dünya şampiyonu olmayı başardı. 44 yaşındaki sporcu bir yandan milli takımla müsabakalara katılarak ülkemizi en iyi şekilde temsil ederken, açtığı spor salonunda 3 yıldır geleceğin şampiyonlarını yetiştirmek için ter döküyor.

Meşakkatlerle dolu başarı hikayesini anlatan Bayram Kayan, "Küçük yaşta beşiğimin ocağa devrilmesiyle iki elim de yanıp kopmuş. Bu hadise 11 aylıkken meydana gelmiş. 9 yaşıma kadar hastanelerde operasyonlar geçirdim. Babamın emekli olmasıyla Samsun'dan Bursa'ya geldik. 16 yaşında taekwondonyla tanıştım. Kız kardeşim taekwondoya gidiyordu. Onu götürüp getirirken ben de başladım. 2008 yılının sonuna kadar engelli olmayan arkadaşlarla müsabaka yaptım. Bu da 17 yıl sürdü. Türkiye'de ilk beşe kadar çıktım. Engelli olup normal sporcularla müsabaka yapmak çok zordu. 2009 yılında Dünya Taekwondo Federasyonu tarafından engelliler branşı açıldı. Ben de engelliler kategorisine geçtim. 2009 yılında parataekwondo milli takımına seçildim. 2009 yılında dünyada ilk kez yapılan Engelliler Dünya Taekwondo Şampiyonası'nda ülkemizi temsilen ilk dünya şampiyonu oldum. Şimdi kendime spor salonu açarak öğrendiklerimi gençlere öğretiyorum. Aramızdan da şampiyonlar çıkartmak istiyorum" dedi.

Bayram Kayan'ın öğrencileri ise, "Bayram hocayla çalışmak çok keyifli, bize tecrübelerini aktarıyor, ilerde inşallah biz de onun gibi dünya şampiyonu oluruz" şeklinde konuştu.