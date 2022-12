Elli yıl öncesinin en gözde mesleğiydi, şehirde bir tek o kaldı

Bursa'da 40 yıldır at koşum takımları üreten usta bunları Türkiye'nin her iline ve yurt dışına gönderiyor.

Geçmişin en gözde mesleklerinden olan saraçlık mesleğini Bursa'da 40 yıldır devam ettiren Mehmet Muş, şehirde bu mesleği yapan tek usta olarak kaldı. Teknolojinin armasıyla birlikte işleri azalan usta, şehirdeki mesleğin son temsilcilerinden. Manda derisinden yaptığı at koşum takımlarını Türkiye'nin farklı illerine ve yurt dışına gönderiyor. Ustanın bir at koşum takımı elde bin bir zahmetle işlemesi 15 gün sürüyor. Sabır ve emek isteyen bu mesleği Bursa'da ustadan sonra yapacak kimse yok, şehirdeki mesleğin son temsilcisi olan usta günde 10 saat sabırla manda derilerini işleyerek at koşum takılarını dönüştürüyor. Bu işi yapan tek usta olduğu için işleri ise oldukça yoğun, usta yaptığı takımları ise 2 ila 5 bin lira arasında değişen fiyatlarla satıyor.

Bu işi 40 yıldır yaptığını ifade eden Mehmet Muş, "Bu işi ben babamdan öğrendim, sabır ve emek isteyen bir iş manda derilerini kesip, biçip ve keserek at koşum takımı yapıyorum. Bu işi benden başka bu şehirde yapan kalmadı. Eskiden işler yoğundu, teknolojiyle birlikte işlerimiz azaldı. Ben tek yaptığım için işler oluyor. Bir takımı yapmak 15 gün sürüyor. Yaptığım takımları 2 ila 5 bin lira arasında değişen fiyatlarla satıyorum. Yurt dışından da sipariş geliyor yapıp gönderiyorum" dedi.