Elmasbahçeler Merkez Camii'ne yeni minare

Osmangazi Elmasbahçeler Mahallesi'ndeki Merkez Cami'nin eskiyen ve depreme dayanıksız olduğu tespit edilen minaresi Osmangazi Belediyesi'nin destekleriyle yeniden inşa ediliyor.

Osmangazi Belediyesi, rutin belediye hizmetleri ve şehre değer katan vizyon projeler dışında, ilçedeki manevi değerlerin korunup yaşatılması için yürüttüğü çalışmalarına da devam ediyor. İlçe genelindeki birçok camiye hizmet götüren Osmangazi Belediyesi, Elmasbahçeler Mahallesi'ndeki Merkez Camii'nin eskiyen ve depreme dayanıksız olduğu tespit edilerek yıkılan mevcut minaresinin yerine yeni bir minare inşa edilmesi için destek verdi. Cuma namazını Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık ile birlikte Elmasbahçeler Merkez Cami'nde kılan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, minare inşaatını da inceledi.

Elmasbahçeler Merkez Camii'nin 50 yıllık bir cami olduğunu hatırlatan Başkan Dündar, “Caminin 50 yıllık minaresi, zamanla yıpranmış ve yaşanan depremlerde hasar görerek tehlike arz eder hale gelmiş. Elmasbahçeler Merkez Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından yaptırılan teknik inceleme sonunda minarenin yıkılmasına karar verilerek yıkılmış. Belediyemizin yanı sıra cami derneği ile hayırsever vatandaşlarımızın da destekleriyle yeni bir minare inşa ediyoruz. Allah hayırlı etsin inşallah” dedi.

Elmasbahçeler Mahallesi Muhtarı Yaşar Gül ve Elmasbahçeler Merkez Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı İsmail Dilek de, minarenin inşaatına verdiği desteklerden dolayı Başkan Dündar'a teşekkürlerini sundu.

Başkan Dündar, daha sonra mahalleyi gezerek vatandaşlar ile bir araya geldi. Vatandaşlar ile uzun uzun sohbet eden Başkan Dündar'a mahalle sakinleri sevgi gösterilerinde bulundu.