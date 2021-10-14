Emanet aldığı motosiklet ile uyuşturucu satarken yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosikletle uyuşturucu satan şahıs emniyet güçleri tarafından yakalandı.

Uyuşturucu ticareti suçundan 3 ay önce cezası tamamlayan şüpheli Halid K. (27), Sinanbey Mahallesi üzerinde devriye gezen polis ekipleri tarafından durduruldu. 16 AFK 864 plakalı motosiklet ve Halid K. üzerinde arama yapıldı. Motosikletin koltuğunun altına zulalanmış 15 gram metanfetamin ile hassas terazi ele geçirildi.

Uyuşturucudan haberinin olmadığını iddia eden şüpheli Halid K., motosikleti arkadaşı A.A.'dan markete gitmek için emanet aldığını iddia etti. Ehliyetsiz motosiklet kullanmaktan 2 bin 699 lira, maske kullanmamaktan 900 lira ceza kesilen Halid K. gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.