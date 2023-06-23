Emeğin sanata dönüştüğü sergi açıldı

Mudanya Belediyesi'nin sosyal belediyecilik alanında önemli bir hizmet olarak hayata geçirdiği Hobi Sanat Atölyeleri yılsonu karma sergisi açıldı. Kadınların eğitim, üretim ile sosyal yaşamın içinde olmaları amacıyla kurulan Mudanya Belediyesi Hobi Sanat Atölyeleri makrome, resim ve amigurumi dallarında Hacer Elitok Topaloğlu ve Hülya Baysan'ın eğitmenliğinde gerçekleşen kurslara katılan 150 kursiyer çalışmaları sergilediler. Tahir Paşa Konağı'ndaki sergi açılışına Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Belediye Meclis Üyesi Neslihan Erdeniz, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Sevgi Ursavaş, CHP Mudanya İlçe Başkan Yardımcısı Hikmet Karip, kursiyerler ve Mudanyalılar katıldı.

“Herkesin bir hobisi olsun"

Mudanya'da 7'de 70'e binlerce Mudanyalıya ücretsiz olarak sanat eğitimi verildiğinin altını çizen Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Herkesin kişisel gelişimine katkı sağlamaya devam ediyoruz. Mudanyalıların mutlu olacağı her türlü projeyi hayata geçiriyoruz. Herkes bir hobi edinsin, kişisel gelişimlerine katkı sağlasın, bir uğraşı olsun istiyoruz. Hepinizin ellerine, gönüllerine sağlık” diye konuştu. Sergi pazartesi günleri hariç 9 Temmuz pazar gününe kadar ziyarete açık olacak