Emekli polise kasten yaralamadan ceza istendi

Bursa'da güvenlik görevlisi olarak çalıştığı okulun önünde bekleyen gençlerle tartıştığı sırada bir genci beylik silahıyla karnından vuran emekli polis memuru hakkında savcı mütalaasını açıkladı. Cumhuriyet Savcısı emekli polisin "kasten öldürmeye teşebbüs"ten değil "kasten yaralamaya teşebbüs"ten cezalandırılmasını istedi.

Bursa'da güvenlik görevlisi olarak çalıştığı okulun önünde bekleyen gençlerle tartıştığı sırada bir genci beylik silahıyla karnından vuran emekli polis memurunun yargılanmasına devam edildi. 15 yıla kadar hapis talebiyle yargılanan emekli polis memuru Ali Galip K.'nin tutuksuz yargılandığı davaya devam edildi.

Olay merkez Osmangazi İlçesi Küçükbalıklı Mahallesi'ndeki bir lisenin önünde meydana geldi. Okulda güvenlik görevlisi olarak çalışan Cinayet Masası'ndan emekli polis Ali Galip K, çıkış saatinde okul önünde bekleyen 18 yaşındaki Ç.D. ve yanında bulunan arkadaşlarını ikaz etti. Bunun üzerine Ç.D. güvenlik görevlisi Ali Galip K. ile tartışmaya başladı. Ç.D'nin arkadaşları da tartışmaya dahil olarak Ali Galip K'yı darp etti. Gençleri uyarmak için beylik tabancasını çıkararak havaya ateş etmek isteyen emekli polis memuru Ali Galip K'nin silahından çıkan mermilerden biri Ç.D'ye isabet etti. Karnından yaralanan Ç.D'ye ilk müdahaleyi yapan Ali Galip K. Olayı 112 sağlık ekiplerine de ihbar etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ç.D'yi hastaneye kaldırırken Ali Galip K. de meslektaşları tarafından gözaltına alındı.

Olaydan sonra konuyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan, çıkarıldığı ilk duruşmada eylemi meşru müdafaa kapsamında tutulması ve Ç.D'nin iyileşmesi göz önünde bulundurularak adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Ali Galip K.'nın yargılanmasına devam edildi.

Bursa 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Ali Galip K. mağdur Ç.D, tarafların yakınları ve avukatları katıldı. Davanın ikinci celsesinde duruşma savcısı mütalaasını açıkladı. Cumhuriyet savcısı Ali Galip K'nin kasten öldürmeye teşebbüsten değil kasten yaralamaya teşebbüsten cezalandırılırmasını istedi. Duruşma eksik evrakların tamamlanması üzerine ertelendi.