Emekli polisin hayatını kaybettiği cinayetin zanlıları tutuklandı

Bursa'da gece kulübü sahibi ile aralarında husumet bulunan bir kişi mekana giderek kurşun yağdırdı. Silahtan çıkan kurşunlar sonucu taksici olan emekli polis hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Olay sonrası gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, geçtiğimiz sabah saat 04.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde bulunan bir gece kulübünde meydana geldi. İddiaya göre, gece kulübü sahibi B.C. ile aralarında husumet bulunan Ş.K. (24) beraberindeki biri kadın G.K. ve C.T. ile gece kulübüne gitti. Önce tartışmanın yaşandığı olayın ardından silahlar konuştu. Ş.K. belindeki silahı çıkartarak mekanın içerisinde rastgele ateş etmeye başladı. Silahtan çıkan kurşunlar sonucu Murat Kayalı başından, Mehmet C. ve Zülküf A. ise vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Şüpheli Ş.K. olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulans ile çevredeki hastanelere kaldırılırken, başından yaralanan Murat Kayalı doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheli Ş.K. ve beraberindeki C.T. ve G.K.'yi İsmetiye Mahallesi'nde olayda kullanılan silahla gözaltına aldı.

Şüpheliler ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Burada işlemleri tamamlanan 3 şüpheli sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.