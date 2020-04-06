İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Emekli zabıta korona virüsten vefat etti

Bursa Osmangazi Belediyesi’nde yıllarca zabıta komiserliği yapan ve bir süredir hastanede korona virüs tedavisi gören 60 yaşındaki Kadir Güner hayatını kaybetti.

Bursa Osmangazi Belediyesi'nde yıllarca zabıta komiserliği yapan ve bir süredir hastanede korona virüs tedavisi gören 60 yaşındaki Kadir Güner hayatını kaybetti.


Bursa'nın Osmangazi Belediyesi'nde yıllarca zabıta komiserliği yaptıktan sonra emekli olan ve market işleten Kadir Güner, bir süre önce markette rahatsızlandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Güner'i kalp krizi şüphesiyle özel bir hastaneye kaldırdı. Burada yapılan müdahalenin ardından Güner'e korona virüs testi yapıldı. Yapılan korona virüs testi pozitif çıkınca bir süredir özel hastanede tedavi gören Güner, hayata tutunamayarak hayatını kaybetti.



Başkan Dündar'dan başsağlığı


Emekli zabıta komiserinin ölüm haberinin duyurulmasının ardından Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da taziye mesajı yayınladı. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Emekli Zabıta Komiserimiz Kadir Güner'i korona virüs nedeniyle kaybettik. Seni hiç unutmayacağız güzel kardeşim" denilirken, Dündar'ın paylaşımına çok sayıda taziye mesajı geldi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.