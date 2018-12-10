Emekliler sıkıntılarını dile getirdiler

Bursa'nın Mudanya ilçesinde emekliler eylem yaptı.

Emekli-Sen, Tüm Emekliler Sendikası Bursa ve Mudanya şubeleri üyeleri, Belediye Parkı'nda toplanarak, hükümetin 2019 yılı bütçesine bakışlarını ve hükümetten beklentilerini açıkladılar. İlk kez 2019 bütçesinin cumhurbaşkanlığı tarafından açıklandığını dile getiren Emekli Sen Şube Başkanı Günay Onayman, hazırlanan bütçede kendilerine ayrılan payın olmadığına işaret etti. Onayman, 93 milyar lira olarak öngörülen bütçe açığının halka zam olarak yansıyacağını söyleyerek, OECD ülkeleri arasında en düşük emekli maaşının Türkiye'de olduğunu açıkladı. Bütçedeki dağılıma da temas eden Onayman, “Enflasyonu düşük gösterme çabaları yılbaşında uygulanacak olan maaş zamlarını düşük göstermeye yönelik bir operasyondur” dedi.

Onayman, 2019 yılında sendikal haklarının tanınıp, 2020 zammı için sendika ile toplu sözleşme masasına oturulmasını, emekliye, emekçiye, eğitime ve sağlığa bütçeden pay ayrılmasını isteyerek, “Maaşlar yüzde 26 oranında arttırılarak, millî gelirden emeklilere pay verilip, intibak yasasının acilen çıkarılması lâzım. Hükümetle TİS masasına oturularak emeklinin meselelerine çare bulunsun. Ortaya çıkan belirsizliklerin giderilerek aradaki kayıpların giderilmesi, erişebilir sağlık hizmetleri sağlanıp, hastanelerde geriatri klinikleri açılmasını istiyoruz” diye konuştu.