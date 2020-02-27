Emeklilerden eğitime anlamlı destek

Nilüfer Kent Konseyi Emekliler Meclisi'nin Şehit Piyade Kurmay Yarbay İlker Çelikcan Ortaokulu'na yaptırdığı kütüphane açıldı. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de çocuklara kütüphaneden bol bol yararlanmaları konusunda öğütlerde bulundu.

Nilüfer Kent Konseyi Emekliler Meclisi, anlamlı bir çalışmaya daha imza attı. Gönüllü çalışmalarıyla birçok önemli projeye imza atan Nilüfer Kent Konseyi Emekliler Meclisi, Çalı Mahallesi'ndeki Şehit Piyade Kurmay Yarbay İlker Çelikcan Ortaokulu'nda yedinci kütüphanesini açtı. Kurum olarak eğitim konusunda çok hassas olduklarını ifade eden Başkan Turgay Erdem, “Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Kent Konseyi Emekliler Meclisi olarak anlamlı bir projeye imza atmanın sevincini yaşıyoruz. Çocuklar sizlere tavsiyem kütüphaneden yararlanın. Okumak sizleri geleceğe daha donanımlı hazırlayacak. Sizler isteyin biz sizler için yararlı güzel projelere imza atarız. Emeği geçenlere yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

Nilüfer Kent Konseyi Emekliler Meclisi Başkanı Dursun Keskin de, "Amacımız Türkiye'de ihtiyacı olan tüm okullarda kütüphane açmaktır. Bugüne kadar ihtiyaç duyulan bölgelerde 6 kütüphane açtık. Bunlara yenisini eklemenin mutluluğu içindeyiz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Turgay Erdem ve beraberindekiler içerisinde 3 bin 500 kitabın yer aldığı kütüphanenin açılışını yaptı.