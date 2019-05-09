Emektar postacıya hüzünlü veda

Bursa PTT Başmüdürlüğünün emektar, sevilen ve saygı duyulan şefi Ramazan Durak için Bursa PTT Başmüdürlük binası önünde, yıllardır beraber çalıştığı mesai arkadaşlarından helallik almak üzere tören düzenlendi. Tören sonrası Ramazan Durak'ın cenazesi Keles'in Alpagut mahallesine götürülerek öğle namazını müteakip köy mezarlığına toprağa verildi.