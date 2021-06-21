Emin Adanur: “Bursaspor'un geleceği 500 bin Euro'ya çöp edilmiş”

Adanur, “Bursaspor'un geleceği 500 bin Euro'ya çöp edilmiş” ifadelerini kullandı.

TFF 1. Lig ekibi Bursaspor'un 2. Başkanı ve Futbol Şube Sorumlusu Emin Adanur, Twitter sohbet odasında açıklamalarda bulundu. Eski yönetimin Bursaspor Fan Token için bir firmayla anlaşma yaptığını ve 500 bin Euro'nun kulübe girdiğini açıklayan Adanur, “Bursaspor'un geleceği 500 bin Euro'ya çöp edilmiş. Gerekirse bu parayı biz verip iptâl edeceğiz. İleride Bursaspor buradan inanılmaz kâr edebilir. Lâkin plânsız bir şekilde böyle bir hamle yapılmış. Kendimiz bunu üretebilsek kasamıza milyonlarca dolar girebilir” ifadelerini kullandı.