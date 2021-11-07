İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Emin Adanur: "Önemli bir basamağın eşiğindeyiz"

Ameliyat edilen Bursaspor 2.

Başkanı Emin Adanur, geçmiş olsun diyen herkese teşekkür ederken, yeşil-beyazlı takımın bu akşam Kocaelispor'la oynayacağı maçı da önemli bir eşik olarak gördüğünü söyledi.


Bursaspor 2. Başkanı Emin Adanur'un açıklaması şu şekilde: "Telefon ve sosyal medya üzerinden geçmiş olsun dileklerini ileten herkese çok teşekkür ederim. Bugün çok önemli bir basamağın eşiğindeyiz. Bugüne kadar ortaya koyduğumuz emek ve çabanın mükafatını geçtiğimiz 3 hafta galip gelerek aldık. Allah nasip ederse bugün 4 olacak. Bende eğer başıma daha büyük bir felaket gelmezse mutlaka maçta olacağım. Dualarınızı bizden eksik etmeyin, Allah'ın izniyle başaracağız."

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.