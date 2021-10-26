Emin Adanur: “Vakit kulübümüzü ait olduğu yere taşıma vaktidir"

Başkanı Emin Adanur, kulübün resmî internet sitesinden yazılı açıklama yayımladı. Adanur, “Haydi büyük Bursaspor taraftarı. Vakit birlik olma, vakit takımını destekleme, vakit kulübümüzü ait olduğu yere taşıma vaktidir” dedi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Başkanı Emin Adanur, resmî internet sitesinden yazılı açıklama yayımladı. Adanur şu ifadeleri kullandı: “Büyük Bursaspor Camiası;Biz yönetim kurulu olarak göreve geldiğimiz günden bu yana,iyi niyetimiz ile çalışmalarımıza devam ediyoruz.Bu zorlu süreçlerde elbet hatalarımız oldu. Ancak hiçbir zamankulübümüz için art niyetli bir oluşumun içerisinde yer almadık. Şimdi önümüzde çok önemli bir süreç var.Takımımızın son haftalardaki mücadelesi camiamızı mutlu etmekte.Hem bizler hem de takımımız bu şanlı armayı layık olduğu yere çıkarmak için elimizden geleni yapıyoruz.Daha önce bu camianın birlik olduğunda neleri başardığını biliyoruz.Sahamızda ağırlayacağımız Keçiörengücü maçında; her zamankinden daha fazla kenetlenip,doksan dakika boyunca durmadan takımımıza hep birlikte destek olalım! Bizler gelip geçiciyiz.Tek isteğimiz hep birlikte kulübümüzün başarısı için mücadele etmektir.Daha önce yaşanan olumsuz durumları bir kenara bırakıp büyük-küçük, sen-ben demeden birlik olma zamanı. Haydi büyük Bursaspor taraftarı. Vakit birlik olma, vakit takımını destekleme, vakit kulübümüzü ait olduğu yere taşıma vaktidir.”