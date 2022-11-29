Emine Erdoğan sayesinde okuma yazma öğrenen köylü kadınların son isteği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından, 2018 yılında başlatılan okuma yazma seferberliğine katılarak okuma yazma öğrenen 12 bayan öğrenci; Emine Hanım'a mektup yazarak dünya gözüyle kendilerini görmek istedikleri belirti.

Emine Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde görüşen kursun öğretmeni Sinan Eşkin, okuma yazma öğrenen köyün en yaşlısı tarafından yazılan mektup ile birlikte gönderilen patik ve çemberi kendisine hediye etti.

Yenişehir Hüma Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Güzellik Hizmetleri Alan Öğretmeni Sinan Eşkin, “Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde görüştüğümüz Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde başlatılan okuma-yazma seferberliğinde 2018 yılından itibaren Yenişehir Çiçeközü köyünde kurs öğretmeni olarak görev almıştım. O dönem yaşları 45 ile 75 arasında değişen 12 bayan öğrencim üstün gayret sergileyerek, okuma yazmayı öğrendiler. Kurs bitiminde bütün öğrenciler Cumhurbaşkanımıza ve eşine mektup yazdılar. Yazılan mektupları, Twitter hesabından yayınlayan Emine Erdoğan, bizleri de arayarak onore etmişti. Yıllar sonra, o yazılan mektupları unutmaması bizleri çok mutlu etti” diye konuştu.

Eşkin, “ Sayın Emine Erdoğan Yenişehir'e, Çiçeközü Köyüne ve kursa katılan kıymetli büyüklerimize selamlarını ilettiler. Bayanlarımız yazdıkları mektupta Emine Hanım uygun gördüğü takdirde dünya gözüyle kendileriyle görüşmek istediklerini iletmişler. Kendilerine bizleri kabul ettikleri için köyüm adına teşekkür ediyorum” dedi.