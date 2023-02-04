Emir Can İğrek, şarkıyı Bursaspor'a ithaf etti

Yakaladığı çıkış ile birlikte adından söz ettiren genç şarkıcı Emir Can İğrek, Bursa'da sevenleriyle buluştu. İğrek ‘Akşamcı' isimli şarkısını seslendirmeden önce bir dinleyicinin Bursaspor sweatshirtünü vermesi üzerine teşekkür ederek şarkı boyunca Teksas diyerek ritim tuttu.

‘Nalan' adlı şarkısıyla dikkatleri üzerine çeken ve akabinde yayınladığı ‘Sapa', ‘Dargın', ‘Memur' ve ‘İntiaşk' gibi hit şarkılar ile yükselişini sürdüren genç isim Emir Can İğrek, Bursa'da sahne aldı.

Gecenin ilk bölümlerinde ‘Beyaz Skandalım', ‘Müzik Kutusu' ve ‘Nalan' gibi popüler şarkılarını seslendiren İğrek, enerjisini yüksek tuttuğu bu anlarda Bursalılar ile bütünleşti. Özellikle ‘Kor' adlı şarkısına Bursalı sevenleri yoğun bir ilgi gösterirken, şarkı mekanda hep bir ağızdan söylendi. ‘Nalan' performansıyla da beğeni toplayan İğrek, ‘Akşamcı' ile coşkuyu zirveye çıkardı.

Bursa'da olmaktan mutluyum

Konser boyunca dinleyicileriyle sık sık konuşarak samimi bir şekilde davranan Emir Can İğrek, şarkılarının hikayelerini de Bursalılar ile paylaştı. Son olarak geçtiğimiz yıl ekim ayında geldiği mekanda yeniden bir arada olmanın heyecanını yaşadığını belirten İğrek, Bursa'da olmaktan dolayı da duyduğu mutluluğu paylaştı.

Bursaspor'a ithaf etti

Emir Can İğrek, 'Akşamcı' şarkısını Bursaspor'a ve Bursaspor'un taraftar grubu Teksas'a ithaf etti. Şarkıya başladığı sırada 'Tüm Bursasporlular ayağa' diyerek dinleyicilerini harekete geçiren genç şarkıcı, o sırada yeşil beyazlı bir taraftarın hediye ettiği Bursaspor sweatshirtünü de hayranlarına gösterip mutluluğunu paylaştı. Emir Can İğrek, şarkı boyunca 'Teksas' diye ritim tutmaya da devam etti.

Yaklaşık 2 saat boyunca sahnede kalan genç şarkıcı, dinleyicilerine hem keyifli hem de hüzünlü anlar yaşattı.