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Emirhan Aydoğan: “Kazansaydık sevinmeyecektik”

Boluspor’a 2-1 mağlup olan Bursaspor’un 24 yaşındaki futbolcusu Emirhan Aydoğan, “Bursaspor armasına yakışmayacak bir mücadele ortaya koyduk.

Boluspor'a 2-1 mağlup olan Bursaspor'un 24 yaşındaki futbolcusu Emirhan Aydoğan, “Bursaspor armasına yakışmayacak bir mücadele ortaya koyduk. Kazansaydık da sevinmeyecektik” dedi.


TFF 1. Lig'in 25. haftasında deplasmanda Boluspor'a 2-1 mağlup olan Bursaspor'da futbolcuların morali oldukça bozuldu. Yeşil-beyazlı takımın performansıyla iyi isimleri arasında yer alan Emirhan Aydoğan, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada özeleştirilerde bulundu. 24 yaşındaki futbolcu, şunları söyledi:


“Daha önceki maçlara göre çizgimizin dışında performans sergiledik. Bursaspor armasına yakışmayacak bir mücadele ortaya koyduk. Kazansaydık da sevinmeyecektik. Bu mağlubiyet hedeflerimize de sekte vurdu.”

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