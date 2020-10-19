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Emirhan Aydoğan: “Son ana kadar mücadelemizi göstereceğiz”

Bursasporlu futbolcu Emirhan Aydoğan, Balıkesirspor maçını sonrası, “Her zaman son ana kadar mücadelemizi gösterip, kazanmaya devam edeceğiz” dedi.


TFF 1. Lig'in 5. haftasında Bursaspor'un Balıkesirspor'u 3-1 yendiği müsabaka sonrası açıklama yapan Emirhan Aydoğan, ‘Kazanmaya devam edeceğiz' şeklinde konuştu. Genç futbolcu, sosyal medya hesabındaki paylaşımda şu ifadeleri kullandı:


“Az sayıda da olsa taraftarımızla buluşmak ve galip gelmek güzeldi. Her zaman son ana kadar mücadelemizi gösterip, kazanmaya devam edeceğiz. Bu galibiyetimiz Vefa'ya armağan olsun.”

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