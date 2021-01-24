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Emirhan Aydoğan: “Yolumuz uzun, çalışmaya devam”

Bursaspor’un başarılı ismi Emirhan Aydoğan, Adana Demirspor galibiyeti sonrası, “Önemli bir deplasmanda 3 puanı aldığımız için mutluyuz.

Bursaspor'un başarılı ismi Emirhan Aydoğan, Adana Demirspor galibiyeti sonrası, “Önemli bir deplasmanda 3 puanı aldığımız için mutluyuz. Yolumuz uzun, çalışmaya devam” dedi.


TFF 1. Lig'in 18'inci haftasında deplasmanda Adana Demirspor'u 2-1 mağlup eden Bursaspor'da futbolcular büyük mutluluk yaşadı. Yeşil-beyazlı takımın başarılı isimleri arasında yer alan Emirhan Aydoğan, önemli bir galibiyet aldıklarının altını çizerek şu açıklamayı yaptı:


“Her maça çıkarken taraftarımızın ve şehrimizin desteğini yüreğimizde hissediyoruz. Bu maça da öyle çıktık. Önemli bir deplasmanda 3 puanı aldığımız için mutluyuz. Yolumuz uzun, çalışmaya devam.”

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