EMİTT 2020'de İznik laleleri açtı

İznik Belediyesi standında "Siz de dokunun laleler açsın'' projesi büyük ilgi gördü.

İznik çinisi Üzerine 7'den 77'ye her yaşta insan bir fırça ile dokunarak ateşte açan lalelere destek oldu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Uluslararası EMİTT 2020 Fuarında İznik Belediyesi standına büyük ilgi gösterdi. İznik Belediye standında ziyaretçileri İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta karşılarken, stantta gelenlere İznik ve çini hakkında bilgi verdi. Belediye Başkanı Usta standı ziyaret eden protokol mensuplarına İznik çinisi hediye etti.