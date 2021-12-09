Emlak devi Elfi 8 yaşında

Gayrimenkul sektörüne yenilikçi bir bakış açısı getirmek ve değer katmak hedefiyle 2013 yılında Bursa'da kurulan Realty World ELFİ Gayrimenkul 8'inci yılını kutladı.

Kurulduğu günden itibaren sürekli gelişim prensibiyle sektöre fark katan ve Realty World Türkiye'nin en başarılı ofisleri arasında yer alan ELFİ Gayrimenkul, 8'nci kuruluş yıl dönümünü görkemli bir törenle kutladı. Gayrimenkul çalışanlarının katıldığı gecede konuşan ELFİ Gayrimenkul Broker'ı Özkan Aydemir, “Bugün 8'nci kuruluş yıldönümümüzü görkemli bir törenle kutlamamın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu gurur ve başarı hepimizin. Geçmişten bu yana ELFİ Gayrimenkul'ün bugünlere gelmesinde emeği olan, katkısı bulunan bütün çalışanlarımıza teşekkür ederim” dedi.

ELFİ Gayrimenkul'ün kurulduğu günden bugüne planladığı büyüme stratejisine uygun adımlarla geride bıraktığı 8 yılda, Bursa, Balıkesir ve Akçay ofisleri ile büyümeye devam ettiğinin altını çizen Özkan Aydemir, “Bu gece sizin, bu gece bizim, bu gece ‘Bu İşte Mutluluk Var' diyen ELFİ ailemizin gecesi. Hepinize bu özel geceye katılımınız başta olmak üzere ailemizin zirveye çıkması için yaptığınız katkılardan dolayı canı gönülden teşekkür ediyorum. Daha nice 8, 18 ve 28'nci kuruluş yıl dönümlerimizde her geçen gün daha da büyüyen ailemizle birlikte bir araya geleceğimize ve yeni zirveleri fethedeceğimize tüm kalbimle inanıyorum” diye konuştu.

Özkan Aydemir'in yaptığı konuşmanın ardından ELFİ Gayrimenkul'ün 8'nci kuruluş yıldönümü, Bursalı sanatçı Mehmet Çevik ve dans ekibinin gösterisi, hediye çekilişi ve pasta kesimi ile devam ederken, Elfi Gayrimenkul çalışanları unutulmaz bir gece geçirdi.