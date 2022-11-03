Emlak vergisi 2. taksit ödemeleri başladı

taksit ödemeleri başladı. Nilüferliler vergilerini belediyedeki veznelerin yanı sıra bazı mahallelerde bulunan akıllı vezne, mobil vezne, internet üzerinden, postane ve belirli bankalar aracılığıyla da ödeyebilecek.

Emlak vergilerinde yılın ikinci taksit dönemi başlarken, Nilüfer Belediyesi vatandaşların işini kolaylaştıracak uygulamaları devreye soktu. 1-30 Kasım tarihleri arasında yapılacak ödemeler için isteyen vatandaşlar Nilüfer Belediyesi Halk Evi, Alaaddinbey, Çalı, Görükle ve Göçmen Konutları'ndaki veznelerden ödemelerini yapabilecek. Gölyazı, Hasanağa, Akçalar ve Kayapa gibi şehir merkezine uzak mahallerde ise vergi döneminde haftada bir gün bölgeye gidecek tahsildar ve veznedarlar, nakit veya kredi kartı ile ödemeleri alacak. Nilüfer Belediyesi vatandaşların işini kolaylaştırmak amacıyla ödemeler için başka seçenekler de sunuyor.

İsteyen vatandaşlar, Nilüfer Belediyesi'nin www.e-islem.net internet adresi veya e-Devlet Kapısı üzerinden de vergi borcu sorgulama ve kredi kartıyla ödeme seçeneklerini kullanarak, vergilerini kolaylıkla internet aracılığıyla ödeyebilecekler.

Nilüfer Belediyesi'nin 488666 numaralı posta çeki hesabına, IBAN TR570001500158007293767737 hesabına veya Halkbank bankoları ve ATM'lerden de nakit olarak ödeme yapabilecek.

Bir başka ödeme seçeneği de, Tapu Müdürlüğü, Ataevler, Beşevler, Halk Evi ve Özlüce'de bulunan akıllı vezne sistemleri. Vatandaşlar bu noktalardan günün her saati nakit veya kredi kartıyla ödeme yapabiliyor.

Nilüfer Belediyesi ayrıca mobil vezne aracılığıyla vatandaşların ayağına giderek ödemeleri kolaylıkla yapmalarını sağlıyor. 2 adet mobil vezne her gün mahalleleri gezerek isteyen vatandaşların emlak ödemelerini alıyor.