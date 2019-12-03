Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Emlâkçılar Derneği açıldı.

Ak Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Ak Parti İlçe Başkanı Murat Hallaçoğlu, siyasi parti temsilcileri ve ilçe protokolünün iştiraki ile Emlâkçılar Derneği açıldı. Dernek Başkanı Nesrin Kazan, “Emlâkçılar Derneği, emlâk müşavirliği ve emlâk alım satım alanında çalışan kişiler arasındaki birlikteliği arttırmak, çalışanların meslekî ve sosyal haklarını korumayı hedefliyor. İlçede meslekî kriterlere uymayan emlâk faaliyetlerini engelleyerek, bu alanda bir tedbir getirecek olan Emlâkçılar Derneği, emlâk alım ve satımlarında hem alıcı ve satıcıyı ve aracı kurum ve kişilerin haklarını korumaya yönelik çalışmalar yapacak. Emlâk müşavirliğinin topum içindeki değerini arttıracak dedi.