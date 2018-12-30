Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya: “Polisimiz yılbaşında Türkiye'nin 81 ilinde görev başında”

Türkiye Emekli Emniyet Müdürleri Derneği, kendi bünyelerinde bulunan koro ekibiyle Bursa'da emekli emniyet müdürlerine unutulmaz bir Türk Sanat Müziği gecesi düzenledi. Geceye katılan Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, yılbaşında 81 ilde üst düzeyde tedbir alındığını belirterek herkese iyi yıllar dileklerinde bulundu.

Türkiye Emekli Emniyet Müdürlüğü Derneği bünyesinde bulunan Meşk-i Ahenk Türk Sanat Müziği Topluluğu, Bursa'da eski emniyet müdürleri ve aileleri için Teyyare Kültür Merkezi'nde konser verdi. Konsere Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya ile eski Adalet Bakanı ve eski emniyet müdürü Mehmet Ağar, Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak, Bursa'da görevli emniyet mensupları ve aileleri katıldı. Çok sayıda Türk Sanat Müziği eserinin seslendirildiği gece, Emniyet Müdürü Osman Ak'ın koroda görevli emekli emniyet müdürlerine özel hazırlattığı anı paketleri ile son buldu. Ak emekli müdürlerin ilkokul diplomaları ve polis koleji diplomalarından oluşan paketle geceye katılanlara özel anlar yaşattı.

Gecede meslektaşlarını yalnız bırakmayan Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, yılbaşı tedbirleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Uzunkaya "Bizler de İçişleri Bakanımız, Jandarma Genel Komutanımız ile farklı şehirlerde görev başında olacağız. Yılbaşının huzur içinde geçmesi için bütün emniyet müdürlerimiz yılbaşında, vatandaşlarımızın huzuru için başta eğlence mekanları olmak üzere sosyal alanlarda tedbirleri hem en üst düzeyde alacaklar hem de denetimlerini yapacaklar. Daha sağlıklı, huzurlu ve güvenli bir ülke için bütün vatandaşlarımızın yeni yılını tebrik ediyorum. Bu geceyi organize edenlere çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Geceye katılan bir diğer isim olan Mehmet Ağar da Türkiye'ye yeni yılda huzur ve barış temennilerinde bulunarak son günlerde yaşanan siyasi konulara da değindi. Türkiye'nin Suriye'deki adımlarını takip ettiğini dile getiren Ağar, “Zor günleri geride bıraktık. Türkiye bulunduğu coğrafi konum itibarıyla güç bir konjonktürün içerisinden geçiyor ama izlenen politikaları iyi görüyorum, başarılı sonuçlar getireceğini düşünüyorum. Hükümetimizin, Cumhurbaşkanımızın ve milletimizin desteğiyle inşallah Suriye ve Irak stabil hale geldikten sonra Türkiye'nin içinden geçtiği zor ekonomik şartlarda da rahatlama ortaya çıkacaktır. İnşallah bu yaklaşan seçim dönemi de huzurlu, olaysız, siyasetin gerektirdiği ölçüler içerisinde geçmek suretiyle bütünlüğümüzü daha da kaynaştıracak sonuçlara bizi ulaştırsın” ifadelerini kullandı.