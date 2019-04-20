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Emniyet kemeri çiftin hayatını kurtardı

Bursa’nın İznik ilçesinde, kadın sürücü, yağışlı havada aracın direksiyon hakimiyetini kaybedip takla attı.

Bursa'nın İznik ilçesinde, kadın sürücü, yağışlı havada aracın direksiyon hakimiyetini kaybedip takla attı. Emniyet kemeri sayesinde sürücü ve kocası kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.


Kaza Adapazar'ı-İznik çevre yolunun Hisardere köyü sapağında meydana geldi. Adapazar'ı istikametinden İznik'e gelmekte olan 54 KL 824 plakalı otomobilin sürücüsü Gülsi Gümüş (51), Hisardere sapağında yağış sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Taklalar atan otomobil yolun kenarında bulunan tarlaya uçarak ters döndü. Kadın sürücü ve yan koltukta oturan eşi Mustafa Gümüş (55) ters dönen otomobilden kendi imkanları ile çıktı. 112 sağlık ekiplerinin müdahale ettiği çift İznik Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Emniyet kemerleri takılı olan ve kazadan yara almadan kurtulan Gümüş çiftinin ayakta tedavi edildikleri öğrenildi.

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