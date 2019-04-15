Emniyet Müdürü Ak'tan Dündar'a ziyaret

Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı'na tayin olan Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ı ziyaret etti.

İl Emniyet Müdürü Osman Ak, Ankara'ya gitmeden önce vedâ ziyaretinde bulunduğu Başkan Dündar'ı üçüncü kez göreve seçilmesinden dolayı kutladı.

Ak, Bursa'daki görev süresince emniyet teşkilatına verdiği destekten dolayı Dündar'a teşekkür etti. Başkan Dündar da Bursa'nın huzuru ve güveni için önemli hizmetlerde bulunan Ak'a yeni görevinde başarılar diledi.

Dündar, ziyarette Emniyet Müdürü Ak'a belediye binasının girişinde sergilenen Osmangazi Meydanı Projesi'nin maketini göstererek proje hakkında bilgi verdi.