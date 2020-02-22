Emniyet Müdürü Aslan'dan, Bursaspor'lu taraftarlara geçmiş olsun mesajı

Aslan'ın Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden yayınlanan mesajında, "22.02.2020 günü saat 14.00 de Erzurum ili Kazım Karabekir Stadyumunda oynanacak olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Bursaspor TFF 1. Lig müsabakasında Bursaspor takımımızı desteklemek üzere Erzurum iline yola çıkan Bursaspor'lu taraftarları taşıyan otobüsün Erzurum Aşkale ilçesi Tepebaşı Geçidi yakınlarında kayarak devrildiğini üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Kazada yaralanan taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletir, Bursaspor takımımıza oynanacak müsabakada başarılar dilerim" ifadelerine yer verildi.