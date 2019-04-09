Emniyet müdürünün eşinden şehit ailelerini duygulandıran sürpriz

Etkinliğe Emniyet Müdürü Osman Ak'ın eşinin şehit polis memurları için kaleme aldığı şiir damga vurdu.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğünde 10 Nisan Polis Haftası kutlamaları kapsamında şehit ve gazi aileleri için yemek programı düzenlendi. Programa Bursa Valisi Yakup Canbolat ile eşi, Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak ile eşi, Bursa İl Jandarma Komutanlığı temsilcileri, Bursa emniyet müdür yardımcıları ile şehit ve gazi aileleri katıldı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü yemekhanesinde yapılan programa Emniyet Müdürü Osman Ak'ın eşi Fatma Ak tarafından yazılan şiir damga vurdu. Fatma Ak'ın ‘Şehit Polis' ismiyle kaleme aldığı şiiri Emniyet Müdürünün yakın koruması okudu. Şiir okunurken şehit aileleri duygusal anlar yaşadı.

Vali Canbolat ile Emniyet Müdürü Ak, yemekten sonra da polis teşkilatının 174. yılı sebebiyle polisleri ziyarete gelen çocuklarla ilgilendi. Çocuklara pamuk şekeri dağıtan ve hatıra fotoğrafı çektiren Canbolat, daha sonra emniyetten ayrıldı.