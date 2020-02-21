Emniyet teşkilatına modern polis merkezi

Osmangazi Belediyesi'nin Küçükbalıklı Mahallesi'nde inşâ ettiği modern polis merkezi inşaatında sona gelindi. Emniyet birimlerinin ihtiyaç duyduğu tüm fonksiyonlara sahip olacak şekilde inşâ edilen polis merkezi, vatandaşların güvenliği ve huzuru için emniyet teşkilatının modern bir ortamda en güzel hizmetleri sunmasına vesile olacak.

Osmangazi Belediyesi, depreme dayanıksız olduğu için boşaltılarak yıkılan Gülbahçe Polis Merkezi'nin yerine Küçükbalıklı Mahallesi'nde modern bir polis merkezi inşâ ediyor. Toplam 2 bin 132 metrekare alan üzerine inşa edilen Küçükbalıklı Polis Merkezi, iki kattan oluşuyor. 22 araçlık otoparkı, modern mimarisi ve emniyet birimlerinin ihtiyaç duyduğu fonksiyonlarla inşa edilecek olan merkez için 3 milyon 740 bin TL kaynak kullanıldı. Küçükbalıklı Polis Merkezi inşaatında binanın betonarme bölümünde çalışmalar bitti. Elektrik ve mekanik tesisat çalışmalarının yapıldığı polis merkezinde, ince işçilik çalışmaları ve çevre düzenleme çalışmaları da devam ediyor.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Küçükbalıklı Polis Merkezi inşaatını gezerek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Osmangazi Belediyesi olarak, vatandaşların istekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda her alanda hizmet ürettiklerini ifade eden Başkan Dündar, “Daha önce Çarşı Polis Merkezi ile Bağlarbaşı Mahallemiz'e bir polis merkezi kazandırmıştık. Faydalı ve ihtiyaca cevap veren aynı yatırımı Küçükbalıklı Mahallemiz'de yapıyoruz. Depreme dayanıksız olduğu için yıkılan Gülbahçe'deki polis merkezinin yerine Küçükbalıklı Mahallemiz'e yeni ve modern bir polis merkezi kazandırıyoruz. Gülbahçe Polis Merkezi'nin yerine de park inşa edeceğiz. Çalışmalar bütün hızıyla devam ediyor. Polis merkezinin kaba inşaatı bitti. İnce işçilikler devam ediyor. 2 ay zarfında çalışmaları tamamlayarak hizmete açmayı planlıyoruz” dedi.