Emniyete radyolink istasyonu için tahsis edilen araziye köfteci açtılar

Bursa'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından İl Emniyet Müdürlüğü'ne tahsis edilen fakat dönemin emniyet yöneticilerinin ihmali üzerine bir işletmeci tarafından köfteci açılan arazinin faturası ağır oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığınca konuyla ilgili açılan soruşturmada dönemin emniyet müdürü ve şube müdürleri 193 bin liralık tazminat cezasına çarptırıldı.

Bursa'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Sarıalan olarak bilinen bölgede bulunan ve işletmesi devlet hazinesine ait olan bir bölgeyi Bursa İl Emniyet Müdürlüğünün Radyolink İstasyonu ihtiyacı üzerine emniyete tahsis etti. Bölgeye radyolink direkleri inşa edildi fakat uzun süre istenilen radyolink istasyonu kurulamadı. Durumu fark eden bir işletmeci araziye inşaat yaptırarak köfteci dükkanı açtı ve uzun bir süre işletmesine devam etti. İşletmeci köfteci dükkanının önünde bulunan emniyete ait radyolink direğini de iş yerinin önünü kapattığı gerekçesi ile kesti ve emniyet yetkililerine direğin masrafının kendisi tarafından karşılanacağı sözünü verdi. Emniyet yetkililerince bu talep yetkileri olmalarına rağmen kabul edildi ve direk kesilerek kullanılamaz hale getirildi.

Olay yıllar sonra Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak'a yapılan bir ihbarla gün yüzüne çıktı. İhbar telefonunun ardından Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Ak'ın talebi üzerine konuyu araştırmak üzere Bursa'ya müfettiş gönderdi.

Olay hakkında araştırma yapan müfettişler, belediye tarafından emniyete tahsis edilen bölgede açılan işletmenin usulsüz olduğunu tespit ederek iş yerini mühürlenmesine karar verdi. Müfettişler konuyla ilgili soruşturmayı derinleştirerek olayın sorumlularını araştırmaya devam etti.

Bilirkişi ve müfettişler tarafından yapılan soruşturma kapsamında olayın emniyetin ihmali olduğu ve sorumlularının da dönemim İl Emniyet Müdürü S.Y, dönemin Muhabere Elektronik Şube Müdürü S.E. ve dönemin İnşaat Emlak Şube Müdürü A.K.D. olduğu saptandı. Yine Teftiş Kurulu Başkanlığı müfettişleri ve bilirkişiler tarafından yapılan soruşturmanın devamında emniyete ait arsanın özel kişilerce işletme olarak kullanılmasının yasak olduğu, meydana gelen olayda devlete ait mala zarar verildiği ve bu zararın sorumluluklarını yerine getirmeyen kişilerce karşılanması gerektiğine karar verildi. Yapılan değerlendirmeler sonrasında dönemin il emniyet müdürü S.Y, dönemin Muhabere Elektronik Şube Müdürü S.E. ve dönemin İnşaat Emlak Şube Müdürü A.K.D'nin devletin zarara uğratıldığı miktar olan toplam 193 bin lirayı ödemeleri kararlaştırıldı. Karar konunun muhataplarına tebliğ edildi. Soruşturma olayın kasten mi yoksa ihmalen mi yapıldığının tespit edilebilmesi yönünde devam ediyor.

Öte yandan İHA muhabirinin ulaştığı dönemin emniyet müdürü S.Y. ise hakkında bu tür haberlerin kasıtlı yapıldığını, 193 liralık tazminat cezasının hukuksuz olduğunu, bölge idare mahkemesine konuyla ilgili itirazda bulunduğunu söyledi. S.Y. "Benim dönemimden önce belediye böyle bir araziyi emniyete tahsis etmiş. Ben göreve başladığımda arazi zaten terk edilmişti. Biz belediye ile yeni bir röle direği yapılması için görüşmüştük. Direk ne şekilde kaybolmuş bilemiyorum. Müfettişlerin çalışması devam ediyor. Birilerinin benimle ilgili bu tür iddiaları kasıtlı olarak ortaya attığını düşünüyorum. Konuyla ilgili davacı olacağım" diye konuştu.