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Emniyetten toplu taşıma şoförlerine seminer

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince toplu taşıma işi yapan sürücülere eğitim verildi.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince toplu taşıma işi yapan sürücülere eğitim verildi.


Dört bölümden oluşan trafik seminerinin ilki Şehit Ömer Halisdemir Kültür Merkezi'nde yapıldı. Trafik eğitimine Yenişehir'de bulunan taksi sürücüleri, şehiriçi dolmuş sürücüleri, yük taşıyan kamyon ve çekici şoförleri katıldı. Yenişehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, eğitimlere katılan sürücüleri bir çok konuda bilgilendirdi. Sürücüler trafik eğitimlerinin çok faydalı olduğunu dile getirerek emniyete teşekkür etti.

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