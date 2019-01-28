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Emrah Dağ Karacabey Belediyespor'da

Karacabey Belediyespor, Fatsa Belediyespor’dan orta saha oyuncusu Emrah Dağ’ı renklerine bağladı.

Karacabey Belediyespor, Fatsa Belediyespor'dan orta saha oyuncusu Emrah Dağ'ı renklerine bağladı.


TFF 3.Lig 3. Grup ekiplerinden Karacabey Belediyespor, Fatsa Belediyespor'dan orta saha oyuncusu Emrah Dağ ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Emre Dağ'ın transferiyle kadrolarını güçlendirdiği söyleyen Karacabey Belediyespor As Başkanı Murat Avinç, "Takımımıza Fatsa Belediyespor'dan orta saha oyuncusu Emrah Dağ'ı transfer ettik. Hedefimiz olan 2. Lig yolunda emin adımlarla ilerlemek istiyoruz. Bu anlaşma her iki taraf için de hayırlı olsun” dedi.


1987 doğumlu olan Emrah Dağ, sırasıyla Tavşanlı Linyitspor, İnegölspor ve Fatsa Belediyespor formalarını giydi.

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